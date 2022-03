“Firma fino al 2026”: Milan, colloqui con l’agente per chiudere il contratto

Calciomercato Milan, colloqui in corso con l’agente del difensore: il rinnovo del contratto con il club rossonero è sempre più vicino

Il Milan è attualmente concentrato soprattutto sulla lotta scudetto, posizionato in vetta alla classifica. Al primo posto con 60 punti ha superato al momento sia l’Inter che è a 58 punti (ma con una partita in meno) sia il Napoli che è a 57 punti. Tutto è ancora aperto e Stefano Pioli, ora più che mai, si affida alle sue certezze in campo.

Tra coloro che in questa stagione si sono guadagnati la fiducia del tecnico rossonero c’è senza dubbio Pierre Kalulu. Il francese, classe 2000, è stato chiamato in causa sempre più spesso, complici anche l’infortunio di Simon Kjaer e gli acciacchi che ogni tanto tornano a farsi sentire per Alessio Romagnoli.

Il terzino destro è stato e viene perciò utilizzato spesso anche come difensore centrale e non sta deludendo, di volta in volta, le aspettative. Tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha così giocato 26 match, in cui ha realizzato anche 2 assist.

Calciomercato Milan, tra gli obiettivi per il futuro c’è anche il rinnovo di Kalulu: ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque, ci sarebbe aria di rinnovo di contratto per Pierre Kalulu in casa Milan. L’attuale accordo con il francese è in scadenza il 30 giugno 2025, quindi in ogni caso non ci sarebbe fretta per imbastire la trattativa. Tuttavia, per evitare qualsiasi imprevisto dell’ultimo momento, il Milan si starebbe già portando avanti e avrebbe perciò avviato i contatti con l’agente del giocatore.

Per Kalulu, arrivato dal Lione nel 2020 per circa 2 milioni di euro, si parla di “Firma per il rinnovo di contratto fino al 2026“. La scadenza sarebbe in questo modo ulteriormente prolungata di un anno e, a questo prolungamento, si accompagnerebbe anche un progressivo aumento delle cifre riguardanti l’ingaggio.