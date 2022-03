“Non puoi pensare che…”: Inter, frecciata inaspettata ad Inzaghi

Inter in difficoltà. Il pari contro il Torino di Ivan Juric ha evidenziato tutte le problematiche di Simone Inzaghi: arriva la critica di Condò.

L’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con le critiche dopo il discusso pareggio di ieri sera contro il Torino di Ivan Juric. Un gol di Alexis Sanchez a tempo scaduto ha salvato i nerazzurri da una sconfitta che avrebbe pesato tantissimo. L’attaccante, invece, ha quanto meno conquistato un punto, in ogni caso comodo per la classifica generale. Viste le vittorie di Napoli e Milan, però, la formazione lombarda è scesa al terzo posto in elenco.

Un risultato, quello di ieri, che non avrà fatto di certo felice i tifosi dell’Inter che già durante il primo tempo avevano duramente puntato il dito nei confronti di Samir Handanovic e di altri calciatori giudicati fuori forma e sotto tono.

Inter, Condò critica i ragazzi di Inzaghi

Direttamente dalle colonne di ‘La Repubblica’, il giornalista Paolo Condò ha criticato, con un editoriale, la prestazione dei nerazzurri. Giudicati “privi della spina dorsale” con de Vrij e Brozovic assenti e Chalanoglu e Dzeko quasi inesistenti, il giornalista ha puntato il dito contro la prestazione dei calciatori.

Ha, inoltre, evidenziato i problemi della squadra di Simone Inzaghi, “lungamente celati che stanno emergendo: rosa corta, attacco spento, Brozovic insostituibile. Ma siccome questa sarà una volata più muscolare che tecnica, molto dipenderà dalla testa. Se sei capace di vincere ad Anfield, non puoi pensare che lo scivolone di ieri sia senza ritorno”.