Juventus, massima attenzione: la notizia preoccupa anche Allegri

Giornata di vigilia in casa Juventus: domani la sfida col Villarreal, ma arriva la notizia che preoccupa anche Massimiliano Allegri.

La vittoria con la Sampdoria è stata importante. Sia per il morale, sia (soprattutto) per il campionato. La Juventus blinda il quarto posto in classifica e, addirittura, mette nel mirino Napoli, Inter e Milan per la lotta Scudetto.

Rimontare su quelle tre, però, non sarà impresa semplice per la Juventus. Anche perché la formazione di Allegri è ancora in piena corsa su tutti i fronti. E su quello europeo, spera di arrivare in fondo per dare un senso vero alla propria stagione.

Per farlo, i bianconeri si preparano al difficile match contro il Villarreal. Allo Stadium, la Vecchia Signora dovrà dare una spallata al proprio cammino in Champions, dopo che il pari in Spagna aveva sollevato più di qualche perplessità sulla tenuta continentale dei piemontesi.

Juventus, occhio a Gerard Moreno: il Villarreal ha un’arma in più a Torino

Anche perché battere il Villarreal, seppur tra le mura dello Stadium, non sarà una passeggiata. Gli spagnoli hanno ritrovato anche il bomber Gerard Moreno, che tornerà a disposizione del Sottomarino Giallo, dopo oltre un mese di assenza dalla squadra.

Una notizia attesa dai tifosi iberici, un po’ meno dal bianconero Allegri. La presenza o meno dal primo minuto del forte attaccante della ‘Roja’ è un ulteriore grattacapo da dover gestire per la difesa della Juve.

Intanto, Emery se la ride: in attesa di capire se Gerard Moreno sarà disponibile o meno per una maglia da titolare, l’attaccante torna tra i convocati e si prepara ad essere uno dei valori aggiunti per la formazione spagnola.