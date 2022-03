“70 milioni sul tavolo”: Milan, ora Pioli trema e rischia di perdere il big

Pronta un’offerta davvero importante per il Milan. Una big europea vuole fiondarsi su uno dei titolari di Stefano Pioli.

La lotta Scudetto è più che mai aperta, ed il Milan è chiaramente tra le protagoniste di una corsa che fino alla fine terrà i tifosi con il fiato sospeso. Si, perchè gli equilibri sono poco delineati, e ci sono ben tre squadre (senza contare la Juventus appena dietro) pronte a dare tutto per arrivare a mettere le mani sullo Scudetto. Ad oggi il Milan ha il vantaggio di essere la capolista, anche se l’Inter ha due partite in meno.

Merito di una stagione giocata ad ottimi livelli da parte della squadra rossonera, costruita anche sulla fiducia dell’allenatore nei confronti di alcuni giocatori che hanno evidentemente rispettato le attese del tecnico. Tra questi Rafael Leao, che dall’inizio dell’anno è stato indicato da Pioli proprio come elemento incisivo della rosa milanista. L’attaccante vanta ad oggi 11 gol e 6 assist tra campionato e coppe, un rendimento che da qui alla fine della stagione può ancora migliorare.

Milan, gli occhi del PSG su Leao: pronta l’offerta

L’attaccante ha già fatto meglio dello scorso anno, quando a fine stagione il conto diceva 7 gol e 6 assist. Ma in generale l’ex Lille ha mostrato di aver completato un processo di maturazione importante, al punto da attirare su di sé anche l’attenzione di diversi top club europei. Tra questi c’è anche il Paris Saint Germain, che ha messo nel mirino Leao e sarebbe pronto a portare alla corte di Maldini un’offerta molto importante.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’agente Mendes avrebbe tra le mani una proposta da ben 70 milioni di euro, e per il giocatore un contratto da 6 milioni a stagione. Cifre importanti, ma che per il momento – scrive la rosea – non farebbero vacillare il Milan. La squadra rossonera è pronta a rispedire tutto al mittente, vista la volontà di puntare proprio su Leao per il futuro.