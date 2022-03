“Dalla lotta salvezza in Serie A…”: PSG, nome a sorpresa per la panchina

A fine stagione il presidente del PSG medita di cambiare il volto della squadra e potrebbe sorprendere con la scelta dell’allenatore.

Quante volte abbiamo sentito discutere sull’effettiva importanza dell’allenatore nei successi di un club? Quante la discussione ha riguardato tecnici bravi ma che non hanno mai avuto chance ad alto livello e altri che invece ne hanno avute continuamente? Valutare la preparazione e la bravura di chi siede in panchina non è mai semplice, neanche per uno degli uomini più ricchi e potenti del calcio mondiale, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi.

Dopo aver allontanato Thomas Tuchel, il presidente della squadra più forte di Francia ha visto il tecnico tedesco vincere la Champions League con il Chelsea. Mentre il suo erede a Parigi, Mauricio Pochettino, ha deluso dopo aver comunque stupito il mondo alla guida del Tottenham.

Ufficialmente il tecnico argentino è ancora il titolare della panchina del PSG, nonostante la clamorosa eliminazione in Champions League con il Real Madrid. Ufficiosamente, però, il club medita una grande rivoluzione in estate. E questa comprenderebbe anche un cambio di allenatore, con candidati prestigiosi come Antonio Conte – che arriverebbe insieme al ds Fabio Paratici dal Tottenham – Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Diego Pablo Simeone. Con loro, però, anche un nome che molti potrebbero trovare fuori contesto: quello di Thiago Motta.

PSG, per il futuro Al-Khelaifi valuta anche Thiago Motta?

A riportare la notizia, solo apparentemente clamorosa, è L’Equipe. Il prestigioso quotidiano francese afferma che l’attuale allenatore dello Spezia rientrerebbe nella ristretta lista di nomi che Al-Khelaifi sta valutando per rinnovare il PSG e puntare nuovamente alla vittoria della Champions League.

Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe infine vedere Thiago Motta, che manca di esperienza ad alto livello, superato dagli altri nomi, ben più rinomati. Ma non dovrebbe comunque trattarsi di boutade perché in realtà è noto che l’italo-brasiliano, che a Parigi ha concluso la carriera da giocatore lasciando un ottimo ricordo in tutto l’ambiente, abbia un ottimo rapporto con il presidente del PSG.

Secondo L’Equipe Thiago Motta e Al-Khelaifi sarebbero amici nel senso stretto del termine. E questo, unito ai buoni risultati ottenuti alla guida di uno Spezia in grande difficoltà dal punto di vista tecnico, potrebbe permettergli di restare in lizza fino all’ultimo per una delle panchine più prestigiose d’Europa.