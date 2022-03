Gasperini trema: Atalanta, l’ufficialità ha gelato i tifosi

Importante match per l’Atalanta domani al Dall’Ara contro il Bologna. Giampiero Gasperini ha però diversi problemi di formazione per la gara.

Il posticipo della trentesima giornata di Serie A vedrà opposte Bologna ed Atalanta. Al Dall’Ara il club nerazzurro ha la necessità di vincere per restare aggrappato al treno delle squadre in lizza per la qualificazione alla Champions League.

Dopo gli impegni in Europa League il club nerazzurro dovrà affrontare una trasferta insidiosa e lo dovrà fare con una squadra in piena emergenza. Gasperini dovrà fare i conti non solo con l’infortunio di Toloi, uscito infortunato nella sfida con il Bayer Leverkusen, ma anche altre due pesanti tegole.

L’Atalanta ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera e nella lista ci sono due assenze pesantissime. Non figurano nella lista dei convocati Jeremie Boga ed il trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi.

Atalanta, attacco in totale emergenza

I nerazzurri, ancora orfani di Duvan Zapata, perdono due pedine fondamentali per il proprio reparto offensivo. Boga non parteciperà al match a causa di un problema al ginocchio percepito nel corso della rifinitura dell’allenamento odierno.

Per quel che riguarda invece Malinovskyi, il calciatore è alle prese con una gastroenterite e non sarà cosi del match. Tegole pesantissime per l’Atalanta che affronterà la squadra di Sinisa Mihajlovic in totale emergenza e con un reparto offensivo quasi obbligato. Anche per questo motivo Gasperini è stato ‘costretto’ a convocare i giovani attaccanti Cisse e De Nipoti.