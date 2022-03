Juventus, il prossimo anno si cambia. Agnelli pronto a rivoluzionare la rosa. Lo spogliatoio bianconero potrebbe dire addio ad un senatore.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per la prossima stagione. Il club bianconero è pronto a rivoluzionare la rosa bianconera per recuperare il terreno perduto dalle prime della classe nella stagione ancora in corso. Oltre all’obiettivo Champions League, nelle idee del patron Agnelli c’è una formazione a trazione anteriore che possa competere su tutti i fronti.

Per farlo, però, bisognerà avere il contributo di tutti i migliori calciatori già presenti nello scacchiere bianconero. Tutti tranne uno, forse. Perché Giorgio Chiellini deve fare i conti con la carta di identità.

Calciomercato Juventus, Chiellini verso la MLS

Il capitano e difensore della Juventus potrebbe salutare il club a fine stagione. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023, il trentasettenne di Pisa potrebbe dire addio alla squadra di Torino nei prossimi mesi. Chiellini, uomo simbolo della Juve degli ultimi anni, non è più al meglio fisicamente. Nelle ultime settimane, soprattutto, è alle prese con diversi problemi fisici che potrebbero condizionare le sue prestazioni future.

Ma per appendere gli scarpini al chiodo è ancora troppo presto per un combattente del suo calibro. Per questo motivo non è da escludere una nuova avventura lontano dalla Continassa. Secondo il giornalista Luca Momblano, infatti, il centrale bianconero potrebbe tuffarsi in una avventura in Major League Soccer. Con un tweet postato sul proprio profilo social, Momblano scrive quanto segue: “Per Giorgio Chiellini primi reali contatti con la MLS“.