Juventus, trattativa definita: incontro e firma nei prossimi giorni

La Juventus lavora in vista della prossima stagione ed in questi giorni cercherà di chiudere alcune importanti operazioni per il futuro.

Dopo l’eliminazione in Champions League e con l’obiettivo quarto posto più vicino in casa Juventus si pensa anche al futuro. Il club bianconero, oltre a pianificare possibili colpi di calciomercato, lavorano anche alla propria rosa per accontentare il tecnico Massimiliano Allegri.

Una delle priorità della formazione torinese è senza dubbio la situazione rinnovi con diversi calciatori ancora in bilico. Il caso più spinoso riguardo ovviamente Paulo Dybala, giocatore in scadenza a giugno e che tiene in ansia tutti i tifosi bianconeri.

Il calciatore argentino non è però l’unico e la società durante la sosta vuole provare a lavorare ai rinnovi di diversi calciatori in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira nei prossimi giorni la Juventus incontrerà l’agente del calciatore colombiano Juan Cuadrado Alessandro Lucci.

Juventus, le cifre per il rinnovo di Juan Cuadrado

Secondo quanto riporta Schira Cuadrado è ormai ad un passo dall’accordo per il rinnovo con il club colombiano. L’esperto calciatore firmerà un accordo di circa 4 milioni di euro all’anno fino a Giugno del 2024. In attesa di lavorare ai rinnovi di Bernardeschi e Dybala la Juve è pronta a chiudere la prima importante operazione in chiave rinnovi.

Questo rinnovo è molto importante per il tecnico bianconero Allegri che considera Cuadrado una pedina fondamentale per il suo gioco. Il colombiano può essere utilizzato sia come terzino nella fase difensiva sia come esterno d’attacco nel 4-3-3 e rappresenta per questo un fondamentale jolly per la formazione torinese.