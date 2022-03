PSG, doppio guaio per Pochettino: Donnarumma spiazzato

Arrivano brutte notizie per il PSG di Mauricio Pochettino in vista della sfida contro il Monaco. Gongola, però, Gigio Donnarumma.

La stagione del Paris Saint Germain vive un momento molto complesso. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid ha creato non poche polemiche, ed i tifosi sono inviperiti contro una squadra fatta di tanti campioni dai quali ci si aspettava molto di più. Resta, adesso, la corsa in campionato visto che i parigini sono stati eliminati anche dalla Coppa di Francia.

Valutazioni andranno fatte nelle prossime settimane. Da capire se e come proseguirà l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina PSG, anche perchè lo stesso tecnico ha dimostrato qualche incertezza nell’arco della stagione. L’alternanza Donnarumma-Navas, tanto per fare un esempio, sta facendo discutere praticamente dall’inizio della stagione. Arrivano, tra l’altro, cattive notizie per l’allenatore in vista del prossimo match di campionato.

PSG, out dai convocati Navas e Messi: titolare Donnarumma

La prossima sfida vedrà il Paris Saint Germain affrontare il Monaco, ma in queste ore sono arrivate cattive notizie per l’allenatore. Lionel Messi, infatti, non è stato convocato per il match di oggi (in programma alle 13) a causa di uno stato influenzale. Una brutta notizia per Pochettino, che non è l’unica da registrare.

Oltre a Messi, anche Keylor Navas non rientra nella lista dei convocati per lo stesso motivo che tiene l’ex Barcellona fuori. In questo, però, a gongolare è Gigio Donnarumma che potrà cosi partire titolare nel match contro il Monaco. Un campionato che, va detto, che sembra ormai indirizzato verso la vittoria del titolo da parte dei parigini. Con ben 15 punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica (in questo momento Marsiglia e Nizza pari punti) sarebbe assurdo pensare di vedere la squadra di Pochettino a secco. Dopo le due eliminazioni dalla coppe, però, i tifosi restano inviperiti.