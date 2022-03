“Rottura totale con il club”: PSG, spogliatoio spaccato e big verso l’addio

Problemi seri nello spogliatoio del PSG. Uno dei big di Pochettino ha rotto con il club e adesso vuole l’addio.

Non se la passa bene il Paris Saint Germain. Un momento molto delicato per la squadra di Mauricio Pochettino, che dopo l’eliminazione dalla Champions League vive in un ambiente che ora mette pressione alla squadra. Resta il campionato da giocare ed ovviamente vincere, anche se ad oggi sembra davvero complesso non vedere proprio i parigini arrivare alla vittoria finale in terra francese.

Il pubblico, però, chiedeva di più. La citta di Parigi si è ritrovata una squadra con tanti campioni ma al tempo stesso troppi problemi, gli stessi che poi hanno portato a risultati negativi come, appunto, l’eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid. In queste ore stanno emergendo retroscena particolari riguardo proprio lo spogliatoio della squadra di Pochettino.

PSG, rottura totale tra Neymar ed il club: agli allenamenti in pessime condizioni

Si parlato proprio in queste ore di una squadra sostanzialmente divisa in clan, con i giocatori che non vivrebbero serenamente il clima all’interno dello spogliatoio. Tra quelli che pare abbiano chiuso totalmente con il club c’è Neymar. Come riportato da RMC Sport, infatti, l’attaccante brasiliano si sarebbe presentato in pessime condizioni agli allenamenti, addirittura non essendo nemmeno in grado di svolgere al meglio le sedute.

Un atteggiamento figlio proprio di un malessere del giocatore brasiliano che – si legge – avrebbe appunto rotto con il PSG, arrivando cosi ad una situazione molto delicata. Da capire, adesso, come Pochettino riuscirà a condurre la sua squadra fino alla fine della stagione senza andare incontro ad altri risultati negativi, come l’ultimo contro il Monaco.