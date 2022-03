PSG, tensione al limite: spogliatoio diviso in ‘clan’, il retroscena

Clima molto pesante in casa Psg. Donnarumma e compagni sono in difficoltà dopo l’eliminazione dalla Champions League.

L’eliminazione in Champions League ha lasciato pesanti stracichi in casa Psg. La società dello sceicco Al Khelaifi ha investito molto la scorsa estate per provare il sogno Champions, ma l’obiettivo è fallito in maniera precoce, addirittura agli Ottavi di finale.

Le cose in campionato non vanno molto meglio: il club, uscito dalla Coppa di Francia, è nettamente primo in classifica, ma allo stesso tempo colleziona brutte figure. L’ultima nell’ultimo turno di campionato (la sconfitta per 3 a 0 contro il Monaco) ha scatenato ulteriori polemica e dalla Francia sono nati incredibili rumors sullo spogliatoio del club transalpino.

Secondo quanto riporta RMC lo spogliatoio del PSG sarebbe diviso in due gruppi, quello dei sudamericani e quello dei francesi. Una spaccatura importante che avrebbe seriamente contribuito alla crisi del club guidato da Pochettino.

Psg, le ultime sullo spogliatoio spaccato

Il quotidiano chiarisce come funziona lo spogliatoio in casa Psg, spiegando ‘per filo e per segno’ i motivi della spaccatura. L’esempio più chiaro riguarda Neymar ed Hakimi, due delle colonne della squadra francese.

Se il brasiliano subisce un fallo sono almeno 5 o 6 i compagni ad intervenire per protestare contro gli avversari. Se la stessa cosa capita all’ex Inter la situazione non è la stessa ed anzi il laterale marocchino viene quasi ignorato. Hakimi ha un gran rapporto con Mbappe ed i due avrebbero rapporto quasi inesistenti con i sudamericani del club, una situazione paradossale e che spiegherebbe senza dubbio i recenti problemi del club.