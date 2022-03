Turchia-Italia, spunta il gesto che emoziona anche Mancini

La sfida contro la Turchia rappresenta per l’Italia un importante crocevia tra il passato ed il futuro. Mancini osserva con attenzione.

Era un match inutile ai fini del risultato, ma Roberto Mancini ha avuto la reazione che voleva. L’Italia ha vinto ed in fondo convinto nella sfida tra grandi deluse contro la Turchia. Cristante e Raspadori hanno regalato la vittoria alla Nazionale campione d’Europa.

Questo incontro è stato tra l’altro una delle ultime gare che ha visto protagonista l’esperto difensore Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ha disputato 76 minuti, ancora una volta (come quasi sempre in Nazionale) ha disputato un ottimo incontro ed è stato tra i migliori.

Il difensore di Livorno è ormai agli ultimi appuntamenti con la Nazionale: il suo addio arriverà a Londra nel big match contro l’Argentina, la finalissima tra i campioni d’Europa ed i campioni del Sudamerica. Il difensore non potrà coronare il sogno di disputare il Mondiale, quello che avrebbe voluto come ultimo atto della sua grande carriera.

Italia, Chiellini bacia la fascia: anche Mancini si emoziona

Sia in tv che in campo tanti tifosi (come evidenziato sui social) e lo stesso Roberto Mancini hanno provato emozioni forti. Chiellini, all’uscita dal campo, si è sfilato la fascia da capitano e prima di relegarla al braccio di Gianluigi Donnarumma, ha baciato la fascia.

Un gesto significativo che testimonia ancora una volta il grande rapporto tra Chiellini e la Nazionale italiana. Mesi fa l’azzurro guidava l’Italia alla vittoria degli Europei, ora è stato comunque tra i protagonisti di uno dei drammi sportivi più importanti degli ultimi anni. L’azzurro a fine match ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Giovedi’ è stata una delle pagine più tristi della nostra storia, ma nello sport, come nella vita, bisogna rialzarsi. Questi ragazzi potranno scrivere altre pagine importanti della storia dell’Italia”.