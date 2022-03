Real Madrid, pessime notizie: l’ufficialità è una batosta per Ancelotti

Da pochi minuti è arrivata una brutta notiza per il Real Madrid di Ancelotti, che sta dominando il campionato spagnolo.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha perso contro il Barcellona di Xavi nel Clasico giocato al Bernabeu prima della sosta dei vari campionati per le nazionali. I catalani hanno dominato il match sin dal primo minuto ed al 51′ già si erano portati sul 0-4, che poi è stato il risultato finale della partita.

Nonostante la pesante sconfitta contro i rivali di sempre, i ‘Blancos’ continuano a dominare la Liga. Il Real Madrid, infatti, è saldamente al comando con ben nove punti di vantaggio sul Siviglia secondo. Dietro agli andalusi bisogna segnalare il gran ritorno del Barcellona, che ha vinto sette partite nelle ultime otto giornate di campionato.

Si sa che i tifosi del Real Madrid sono tra i più esigenti del mondo. Ancelotti, infatti, nonostante il primato in Liga e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai danni del PSG, ha subito tantissime critiche dopo la debacle contro il Barcellona. Proprio sull’ex allenatore del Milan ci sono importanti novità.

Brutta notizia per il Real Madrid: Ancelotti è positivo al Covid-19

Il Real Madrid, infatti, ha comunicato la positività del tecnico italiano al Covid-19. Ancelotti difficilmente si siederà in panchina nel prossimo match dei ‘Blancos’ contro il Celta Vigo, mentre per la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea di Tuchel bisognerà aspettare l’evolversi del virus.

Dopo le stagioni certamente non da ricordare sia con il Napoli che con l’Everton, Ancelotti si sta prendendendo delle importanti rivincite in questa sua seconda esperienza alla guida del Real Madrid. In molti, difatti, consideravano la carriera dell’ex allenatore del Milan ormai al tramonto, ma il tecnico ha dimostrato di essere ancora sul ‘pezzo’.