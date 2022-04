“Stai scherzando?”: Salernitana-Torino, l’allenatore sbotta in diretta

Risposta particolare nel corso del post partita di Salernitana-Torino. L’allenatore ha cosi chiarito la sua posizione in diretta.

Una sconfitta che apre una vera e propria voragine. In casa Salernitana la spia d’allarme è accesa già da diverse settimane, ed il risultato dell’Arechi delle ultime ore di certo pesa tantissimo su quello che sarà il percorso e le speranze di salvezza da qui al termine del campionato. Il Torino non trovava vittoria dal 15 gennaio, segno di una squadra che si è rialzata con personalità e che aveva bisogno di punti. Certo è, però, di chi punti ne aveva necessità anche la Salernitana.

Cosa è andato storto? Di certo i campani potevano fare qualcosa di più sotto il punto di vista della precisione sotto porta, ma non si può recriminare molto l’allenatore Davide Nicola per quanto riguarda l’atteggiamento. La sua squadra ha dato tutto, ed ora c’è da capire quanto riuscirà ancora a dare da qui al termine della stagione.

Salernitana-Torino, Nicola sbotta in diretta a DAZN

Anche nel post partita si sono fatte diverse analisi su quelle che sono le possibilità per la Salernitana di mantenere la categoria. La sconfitta col Torino determina di sicuro un complicarsi della situazione, anche se c’è chi non ha alcuna intenzione di arrendersi. Tra questi, ovviamente, Davide Nicola che ai microfoni di DAZN ha risposto in maniera molto pungente alla domanda fatta dalla giornalista presente all’Arechi: “Questa partita, che era cosi importante, la scoraggia in ottica salvezza?”.

“Ma stai scherzando?! Spero tu stia scherzando! Ah, lei stia scherzando”, ha subito risposto l’allenatore della Salernitana che ha cosi chiarito prontamente la sua idea riguardo quello che sarà il prosieguo della stagione della sua squadra. “A me non scoraggia niente, la scelta di venire qua – ha chiarito ancora Nicola ai microfoni di DAZN – è stata dettata dal fatto che tutti mi dicevano che non si possa realizzare quello che ho in mente, ed invece io penso che si possa fare”, ha spiegato ancora l’allenatore.