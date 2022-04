Juventus, Sarri tornerà a Torino: il motivo preoccupa i tifosi

In casa Juventus la situazione in campionato non è l’unica problematica. Nelle prossime settimane tornerà a Torino una ‘vecchia conoscenza’.

La sconfitta della Juventus contro l’Inter nel derby d’Italia ha eliminato definitivamente i bianconeri dalla lotta scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce da una serie di risultati positivi, ma le speranze di una clamorosa rimonta sono sfumate sul rigore di Hakan Calhanoglu. Il club bianconero ha giocato una delle migliori gare degli ultimi mesi, ma complice la sfortuna (colpiti due legni), non è riuscita ad andare a segno.

La società bianconera non deve però pensare solo alle questioni di campo. La società è entrata negli ultimi mesi nel mirino della Guardia da Finanza. La storica formazione italiana è indagata per la compravendita di alcuni giocatori e per la ‘formazione’ del proprio bilancio.

Nelle ultime settimane, da Paulo Dybala fino a Leonardo Bonucci, diversi giocatori ed anche membri della società sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza per raccontare la propria versione dei fatti.

Juventus, anche Sarri sarà ascoltato dalla Guardia di Finanza

La Gazzetta dello Sport ha dato ulteriori aggiornamenti sulla vicenda confermando che nelle prossime settimane sarà ascoltato dagli inquirenti anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. L’allenatore di Figline ha allenato il club bianconero nella stagione 2019-2020. Una situazione preoccupante per la Juve ed i suoi tifosi che attendono aggiornamenti sulla vicenda.

Non saranno ascoltati invece l’ex stella bianconera Cristiano Ronaldo ed il suo agente Jorge Mendes, ritenuti non indispensabili in questa vicenda.