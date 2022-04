“E’ stato bloccato”: Donnarumma-Juve, spunta il retroscena a sorpresa

Gigio Donnarumma proseguirà la sua avventura al Paris Saint Germain? Nel frattempo spunta un retroscena

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Una stagione particolare, quella vissuta dal portiere italiano, approdato in quel di Parigi nella speranza di poter scrivere un pezzo di storia importante della sua carriera. Eppure, per l’estremo difensore campione d’Europa le difficoltà sono state diverse, e l’alternanza con Keylor Navas non ha aiutato Donnarumma nella fase di ambientamento. Anche l’ambiente parigino pare molto teso, soprattutto dopo l’eliminazione dei ragazzi di Pochettino dalla Champions.

Difficile pensare, però, che il Paris Saint Germain non arrivi a conquistare il campionato francese, considerato il grande solco creato con la seconda in classifica. Restano, però, tanti dubbi sul futuro della squadra francese. Nemmeno Mauricio Pochettino è certo di restare all’ombra della Tour Eiffel, e di sicuro il futuro di Donnarumma dipenderà molto anche da quella che sarà la prossima direzione tecnica.

“Donnarumma bloccato dalla Juve”: spunta il retroscena

I prossimi mesi saranno cruciali per capire dove proseguirà la carriera di Gigio. Al momento non ci sarebbero elementi per considerare un addio, tenendo presente anche il contratto importate che percepisce a Parigi. Il portiere italiano è stato accostato anche alla Juve nel corso dei mesi, e proprio in queste ore è emerso anche un retroscena molto particolare.

Lo ha raccontato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, rivelando come prima dell’arrivo di Allegri proprio la Juventus avesse bloccato Gigio Donnarumma. L’arrivo dell’allenatore italiano – come spiegato da Di Marzio – avrebbe stravolto i piani della società, con Allegri che ha voluto puntare su Szczesny.