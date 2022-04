“E’ terrorizzato”: Milan, il retroscena sul futuro ed il grande dubbio

Un’indiscrezione arriva riguardo un giocatore del Milan. Il calciatore rossonero è letteralmente terrorizzato da una prossima decisione.

Il Milan è chiamato sul campo a rispondere al successo dell’Inter contro l’Hellas Verona. I rossoneri, in piena lotta Scudetto con i cugini e con il Napoli, non possono permettersi altri passi falsi dopo il pari contro il Bologna. Per questo la gara col Torino diventa di estrema importanza.

A preoccupare i rossoneri non c’è però solo il campo, ma anche lo spogliatoio con le sue dinamiche. Ed in particolare la complessa situazione che intreccia rinnovi e mercato potrebbe minare la serenità degli uomini di Pioli. A tenere banco è soprattutto la vicenda Zlatan Ibrahimovic, con il suo rinnovo che sta destando diverse considerazioni, su durata e cifra, nella dirigenza rossonera.

Ibrahimovic, per quanto ancora talentuoso e decisivo, è ormai vero fine carriera. Nonostante un apporto ancora ottimo, quest’anno sono 8 reti in 23 presenze tra campionato e Champions League, sia il giocatore che il Milan riflettono non tanto sul rinnovo, che sarà offerto, ma sulle modalità.

Milan, Ibra può lasciare con lo Scudetto?

Secondo il collega di Sky Gianluca Di Marzio l’ipotesi di un Ibrahomovic che lascerebbe il Milan in caso di Scudetto non è da escludere completamente. “Ibra è uno che vuole essere considerato sempre un vincente, potrebbe quindi anche lasciare con lo Scudetto.” ha dichiarato Di Marzio. “Lui però è terrorizzato dal ritiro, da ciò che c’è dopo il calcio giocato.”

Per Di Marzio questa situazione potrebbe portare ad un rinnovo soft: “Lui fa molta fatica a dire quanto smettere proprio perché ha terrore di farlo. Però d’altronde arrivati a quest’età è difficile non considerare la cosa. Il Milan quasi certamente gli offrirà un rinnovo, ma le cifre saranno indubbiamente più basse rispetto a quelle delle stagioni passate. L’unica certezza è che Ibra non continuerebbe per soldi.”