Juve, tifosi spiazzati: la decisione del club e l’annuncio ufficiale

La notizia ha spiazzato i tifosi. Ecco la decisone della Juve, uno dei giocatori di Massimiliano Allegri oggi non si è allenato.

La Juventus si prepara al prossimo weekend di campionato, passaggio cruciale per il prosieguo della stagione. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Bologna, che dopo il buon risultato maturato contro il Milan dovranno affrontare proprio la squadra di Allegri ma anche recuperare la sfida contro l’Inter. Un calendario tutt’altro che semplice per i felsinei, che in questi mesi dovranno anche fare a meno di Sinisa Mihajlovc alla prese nuovamente con il problema della leucemia.

Di sicuro dare un messaggio al proprio allenatore sarà un ulteriore stimolo per i rossoblu, che in quel di Torino proveranno a mettere tutto in campo e tirare fuori il miglior risultato possibile. Allegri sa benissimo che lo Scudetto, al netto delle dichiarazioni di facciata, è un obiettivo matematicamente ancora perseguibile. La squadra proverà a tenere botta, anche perchè quelle davanti hanno dimostrato di non essere delle corazzate infallibili.

Juve, niente allenamento per Alex Sandro: il motivo

In queste ore la preparazione della sfida contro il Bologna ed una fiducia crescente andando incontro alle prossime fondamentali settimane. Nella giornata di oggi, però, c’è stata un’assenza importante tra i giocatori di Allegri. Non si è allenato, infatti, Alex Sandro ma non a causa di un problema fisico.

Il giocatore, infatti, ha avuto una giornata di permesso concordata con il club. Nessun allarme, dunque, con il brasiliano che tornerà ad allenarsi probabilmente già nella giornata di domani. Era in panchina contro il Torino, ma il futuro di Alex Sandro sarà tutto da decifrare anche alla fine di questa stagione.