Mondiali, il tribunale annuncia l’esclusione di una Nazionale: il motivo

Una Nazionale è stata esclusa dai Mondiali di Qatar 2022. Dopo il ricorso, il Tribunale ha comunicato le motivazioni ufficiali.

I Mondiali di Qatar 2022 sono destinati a portare con sé diverse polemiche. Oltre alla mancata qualificazione della Nazionale italiana, mancherà anche un’altra storica Nazionale. Il motivo, però, è ben diverso. Perché gli azzurri hanno ceduto il passo dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord nei playoff qualificazione; la Russia, invece, è stata esclusa a causa del conflitto in Ucraina.

La Nazionale russa non scenderà in campo in Qatar. Lo stesso vale per le squadre di club che sono state escluse dalle competizioni FIFA e UEFA. Una vera e propria batosta per la Federcalcio russa che ha prontamente presentato ricorso. Il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha rigettato l’appello della Federazione russa.

Russia esclusa dai Mondiali: le motivazioni ufficiali

Il Tribunale ha respinto la richiesta di congelare la squalifica. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia nel match di qualificazione ai Mondiali 2022, ma così non è stato. Una sentenza provvisoria cavalca l’onda della FIFA che aveva deciso di tenere fuori i russi poiché ‘rischiava di arrecare danni irreparabili alla competizione’. Il rischio di un boicottaggio da parte delle altre Nazionali sarebbe stato troppo elevato.

Gli avvocati della Federcalcio russa si sono prontamente opposto alla decisione della FIFA, seguita a ruota anche da Corinne Schmidhauser, presidente della divisione ricorsi del consiglio del TAS. Proprio lei ha optato per il rigetto del ricorso in prima istanza poiché, qualora la federazione russa sarebbe stata autorizzata a giocare ai Mondiali, l’integrità della competizione sarebbe stata gravemente danneggiata.