“Trattativa lampo”: Juve tagliata fuori, mani nei capelli per Agnelli

Agnelli vuole rinforzare il centrocampo l’anno prossimo, ma la Juve deve superare una super concorrenza per un obiettivo di mercato.

La Juventus ha risposto alla maniera giusta alla sconfitta interna contro l’Inter di Simone Inzaghi, riuscendo a battere all’Unipol Domus il Cagliari di Mazzarri. I bianconeri possono letteralmente mangiarsi le mani per il ko subito contro il team meneghino, visto che sono quarti in classifica a sei punti dal Milan capolista.

Con un successo nel derby d’Italia, difatti, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe stata in piena corsa per vincere il campionato. La Juventus ora è concentrata a difendere il quarto posto, almeno di possibili crolli delle prime tre in classifica, e a cercare di vincere la Coppa Italia. La settimana prossima, per l’appunto, ci sarà la semifinale di ritorno contro la Fiorentina.

La dirigenza juventina è consapevole che la prossima sessione estiva di mercato sarà contraddistinta da tanti cambiamenti. In entrata il club bianconero cercherà di rinforzare il centrocampo, visto che è il reparto che ha reso meno in queste ultime stagioni, ma bisogna registrare alcuni problemi per un obiettivo di calciomercato.

Juve, problemi per Agnelli: PSG e Manchester United in pole per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, e Claudio Lotito per parlare del futuro del serbo. Il patron biancoceleste si aspetta una trattativa lampo, considerando le tante offerte che ha il suo giocatore.

PSG e Manchester United, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, sono sicuramente le squadre in pole per accaparrarsi Milinkovic-Savic. Il club parigino potrebbe inserire nella trattativa sia Sarabia che Sergio Rico, mentre i ‘Red Devils’ vogliono prima conoscere il destino di Pogba. La Juventus, che ha più volte smentito una trattativa per il serbo, sembra molto defilata, visto che la richiesta di Lotito per cedere il giocatore è di circa 70 milioni di euro.