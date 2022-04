Alle 19 spazio al primo match di questo weekend pasquale di Serie A. Scendono in campo lo Spezia e l’Inter.

La corsa Scudetto prosegue, e questo venerdì si comincia a scendere in campo per mettere in palio punti importanti. L’Inter ha sempre la solita partita da recuperare, quella contro il Bologna, ma nel frattempo non può assolutamente lasciare nulla al caso. Lo Spezia apparentemente è una squadra più che alla portata dei nerazzurri, ma i pericoli si nascondono sempre dietro l’angolo e sottovalutare l’avversario potrebbe costare carissimo a Simone Inzaghi ed i suoi.

Siamo ormai entrati nel rush finale della stagione. Napoli e Milan non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, ed all’Inter toccherà non soltanto portare a casa punti nelle prossime settimane ma non lasciarsi sfuggire l’occasione nemmeno nel match che recupererà contro il Bologna. Lo Spezia, dal canto suo, ha un buon margine di vantaggio rispetto alla zona rossa della classifica, ma regalare punti agli avversari potrebbe rappresentare un grosso errore in caso le cose si complicassero da qui alla fine.

Spezia-Inter, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Verde, Colley, Nzola, Antiste.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; J. Correa, L. Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, Dumfries, Ranocchia, Bastoni, Vidal, Perisic, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Caicedo.

ARBITRO: Maresca di Napoli

Guardalinee: Baccini e Lombardi

Quarto uomo: Ghersini

VAR: Banti

AVAR: Costanzo