“Servono 70 milioni”: Inter spalle al muro, Marotta pronto al colpo di scena

Da qui alla fine della stagione l’Inter cercherà di lavorare di anticipo sul mercato. Marotta è pronto alla mossa a sorpresa per due obiettivi.

L’Inter monitora il mercato. La corsa Scudetto è più che mai viva in questa fase della stagione, con il Milan che tiene botta e sarà la rivale per la vittoria finale da qui alla fine. Napoli ormai fuori da giochi, soprattutto dopo la sconfitta del Castellani contro l’Empoli, e Juventus che ad oggi resta quarta ma con la possibilità di scavalcare proprio gli azzurri in questo rush finale della stagione.

La vittoria di ieri contro il Sassuolo ha dato modo alla squadra di Allegri di poter alimentare anche le speranze dei tifosi, che ora credono nella speranza di poter finire al stagione con un onorevole terzo posto. Tre punti, quelli conquistati al Mapei Stadium, che hanno sollevato anche qualche polemica.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha giocato una partita su ottimi livelli, e probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più. Prestazione importante dei neroverdi, che sono andati in vantaggio con Raspadori per poi farsi ribaltare nel finale.

Sassuolo, ora servono 70 milioni per Scamacca e Frattesi: il piano di Marotta

Frattesi e Scamacca sono obiettivi di mercato dell’Inter. Il club farà valutazioni importanti da qui alla fine del campionato, anche se le richieste per i due giocatori continuano ad essere importanti. Se possibile, il Sassuolo è pronto ad alzare anche l’asticella.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club neroverde sarebbe pronto a chiedere 40-45 milioni per Scamacca e 20-25 milioni per Frattesi. Insomma, una cifra che andrebbe ad aggirarsi intorno ai 70 milioni. Davvero tanti per le casse dell’Inter, che sarebbe pronto ad una mossa a sorpresa per sbaragliare le carte.

Marotta, infatti, vorrebbe mettere sul piatto delle contropartite tecniche per abbassare le richieste del Sassuolo. Tra queste anche Pinamonti (protagonista nel match del Castellani contro il Napoli), che ha disputato un’ottima stagione.