Donnarumma è un caso, i tifosi sono infuriati: succede in Strasburgo-PSG

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è continuamente nel mirino della critica in Francia.

Continua il periodo nero di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana ha vissuto mesi difficili dopo il suo trasferimento la scorsa estate dal Milan al Psg. L’ambientamento in Francia sembrava andare bene, nonostante l’eterno dualismo con Keylor Navas, ma le cose sono pian piano precipitate.

L’estremo difensore rossonero ha commesso l’errore decisivo per l’eliminazione dalla Champions League dei campioni di Francia ed anche in Nazionale non è stato esente da colpe. I social hanno messo sempre più nel mirino il calciatore di origini campane e neanche il titolo di campioni di Francia ha cambiato le cose.

Questa sera il Psg è impegnato in una trasferta contro lo Strasburgo. La squadra di Pochettino ha vinto il titolo la scorsa settimana, ma come più volte richiesto dai tifosi, ha il ‘dovere’ di finire la stagione nel migliore dei modi.

Psg, ennesimo errore di Donnarumma

Lo Strasburgo è passato in vantaggio dopo pochi minuti ed ancora una volta Donnarumma non è incolpevole. L’estremo difensore prima è apparso insicuro per un’eventuale uscita e poi si è fatto beffare sul suo palo. A segnare la rete del vantaggio è stato Kevin Gameiro, ma i campioni hanno trovato il pari con il ‘solito’ Mbappe.

L’ennesimo errore ha portato nuove numerose critiche a Donnarumma, definito come irriconoscibile rispetto invece al grande giocatore visto negli ultimi Europei. Tra i tifosi c’è sempre più nervosismo e c’è chi invoca Keylor Navas, considerato più continuo e regolare.