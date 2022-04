“C’è stato un incontro”: Lazio, Tare si muove per il prossimo colpo

La Lazio si prepara alla sessione estiva del mercato: il Ds Tare ha incontrato l’agente di un calciatore. Trattativa avviata.

La stagione attuale ha regalato più delusioni che soddisfazioni. La qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League è ancora possibile (la Roma quinta è a +2) tuttavia l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio non ha prodotto tutti i risultati sperati dal presidente Claudio Lotito. Il quale, non a caso, ha di recente messo in stand-by la trattativa per il rinnovo del contratto dell’allenatore.

Ora l’unico obiettivo è quello di provare a concludere in maniera dignitosa il campionato, poi sarà tempo di riflettere sul da farsi. La sessione estiva del mercato si preannuncia quanto mai intensa per i biancocelesti, alla luce dei tanti giocatori in scadenza che lasceranno la compagnia a luglio. È il caso, ad esempio, di Luiz Felipe.

Il difensore, infatti, ha rifiutato tutte le proposte ricevute dal club ed è ad un passo dal trasferimento al Betis Siviglia. In Spagna potrebbe ritrovare Patric, finito nel mirino del Valencia: il direttore sportivo Igli Tare ha messo sul piatto una nuova offerta per cercare di convincerlo ma il diretto interessato ha preferito prendere tempo. Addio imminente pure per Thomas Strakosha e Pepe Reina.

Lazio, addio a Strakosha e Reina: c’è Sergio Rico

Il primo non ha convinto Sarri mentre il secondo ha già comunicato alla dirigenza di ritenere conclusa la propria esperienza nella capitale. Da qui la necessità, per la Lazio, di trovare un nuovo portiere esperto in grado di offrire un rendimento costante. I riflettori, in particolare, sono stati puntati su Sergio Rico di proprietà del Paris Saint Germain ed in prestito al Maiorca.

Lo spagnolo non intende in alcun modo tornare a Parigi ed ha chiesto al suo agente di trovargli una sistemazione alternativa. La Lazio rappresenta una meta gradita e così Tare, stando a quanto riportato da ‘Radiosei’, di recente ha provveduto ad incontrare il procuratore del calciatore per fare il punto della situazione e verificare la fattibilità dell’operazione. L’idea dei biancocelesti è di prenderlo a titolo temporaneo ma non è stata esclusa la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. A patto, però, che il PSG si accontenti di una cifra inferiore ai 10 milioni.