Quattro nuovi acquisti: la Juventus prepara la rivoluzione

Gli acquisti della Juventus potrebbero stravolgere il calciomercato della prossima estate. Nuova rivoluzione in casa bianconera per cercare di ritornare a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista del prossimo campionato

La Juventus è pronta a programmare la prossima campagna acquisti con l’idea di ritornare a recitare fin da subito una parte da protagonista nel prossimo campionato. Prima di valutare il capitolo acquisti, però, Cherubini e Arrivabene dovranno fare i conti con il piano cessioni.

Certo l’addio di Dybala. Come noto, la Joya non prolungherà il suo contratto con i bianconeri. La Juventus potrebbe trattare anche la rescissione contrattuale con Ramsey, il quale farà ritorno in bianconero dopo l’esperienza ai Rangers. Il club scozzese ha già confermato la volontà di non rinnovare il contratto al centrocampista gallese.

Possibile cessione anche per Alex Sandro e Arthur, mentre restano in bilico le posizioni di Morata e Kean, i quali potrebbero restare in bianconero solamente di fronte a uno sconto sul riscatto da parte di Atletico Madrid ed Everton.

Acquisti Juventus, salgono le quotazione di Milinkovic Savic

Quattro acquisti per ritornare competitivi. La Juventus, come confermato da Giovanni Albanese (giornalista di Sportitalia e Gazzetta dello Sport), potrebbe valutare il potenziale assalto su Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo potrebbe restare in Serie A bocciando la destinazione Manchester United.

Qualora lo United dovesse tornare all’attacco, non è escluso che la Juventus possa ripiegare su Pogba, svincolato dal prossimo 30 giugno e pronto a prendere in seri a considerazione un ritorno in bianconero. A centrocampo piace anche Jorginho, mentre in difesa potrebbe risalire in maniera immediata le quotazioni di Bremer. Sulla fascia destra, invece, starebbero trovando nuove conferme le indiscrezioni su Molina, valutato circa 25-30 milioni dall’Udinese. Quattro acquisti e tre cessioni per rivoluzionare la Juventus: il mercato è già nel vivo.