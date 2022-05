“Ha distrutto il modo di vedere il calcio!”: attacco pesantissimo a Mourinho

Arrivano nuove critiche all’allenatore della Roma José Mourinho dopo quelle ricevute nelle scorse ore da Zdenek Zeman

José Mourinho tornato in Italia durante la scorsa estate ha subito l’opportunità di riprendere da dove aveva lasciato 12 anni fa: alzando al cielo un trofeo internazionale. La sua prima esperienza italiana si è conclusa, infatti, con la vittoria della Champions League da parte dell’Inter. Ora è la sua Roma ad avere la possibilità di conquistare la Conference League.

Il tecnico lusitano a questo proposito ha ricevuto una frecciatina da Zdenek Zeman. “La Conference è un torneo di basso livello dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, anche se ci sono state pure grandi squadre”, ha detto il boemo a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Ora però un nuovo ‘nemico’ di Mourinho – che spera di rinforzare la Roma nella prossima stagione – ha bussato alla sua porta.

Mourinho sotto accusa, si aggiunge pure Piqué: “Ha distrutto il modo di vedere il calcio”.

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato a ‘Skybet’ di José Mourinho e della sua permanenza in Spagna. Il capitano blaugrana ha accusato il tecnico portoghese di avere influito in maniera negativa: “Dopo aver vinto il triplete con l’Inter, la prima volta che si presentò al Camp Nou da avversario guidando il Real Madrid, perse per 5-0 dovendo fare i conti con la realtà. In Spagna per lui è stata durissima. Ogni giorno andava in conferenza stampa e a Guardiola non piaceva. Non aveva niente a che vedere con il calcio”.

L’invettiva di Piqué nei confronti dell’attuale tecnico della Roma prosegue oltre: “Ha distrutto il modo di vedere il calcio ma anche il rapporto tra calciatori. Mourinho va dai suoi giocatori dicendo che un altro lo odio e loro gli credono. Io, ad esempio, una volta ho salutato Iker Casillas e lui non mi ha rivolto la parola. Abbiamo dovuto lavorare parecchio tra calciatori di Barcellona e Real Madrid per ripristinare i nostri rapporti”.