Inter, l’annuncio di Marotta è chiaro: “Ne parleremo a fine campionato”

Nel pre partita di Cagliari-Inter l’amministratore delegato nerazzurro ha parlato di tematiche relative al calciomercato.

Match decisivo per l’Inter che si gioca le oramai residue chance di scudetto a Cagliari, contro una squadra in piena lotta salvezza. La vittoria del Milan contro l’Atalanta ha di fatto rassicurato la squadra di Pioli ed ora l’Inter, per vincere il titolo, deve fare 6 punti nelle ultime due gare e sperare nella vittoria del Sassuolo contro il Milan.

Uno dei migliori giocatori della stagione nel club nerazzurro è senza dubbio il centrocampista croato Ivan Perisic, protagonista anche mercoledì nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’esterno è in scadenza di contratto a giugno e da settimane va avanti la querelle sul rinnovo.

Al termine del match di Coppa Perisic aveva risposto con una vena polemica e sottolineando che ai grandi giocatori il rinnovo va proposto con netto anticipo. Nel pre partita di Cagliari-Inter l’amministratore delegato nerazzurro ha risposto al croato ed ha parlato riguardo questa criptica situazione.

Inter, le parole di Marotta sul rinnovo di Perisic

Oltre a parlare della lotta scudetto Marotta ha parlato cosi: “Colloqui con Perisic? Ne parleremo a fine campionato, affronteremo le situazioni in sospeso, e quella di Perisic è tra queste. La nostra volontà è di andare avanti insieme, senza dubbio”.

Riguardo il match di Cagliari Marotta ha continuato: “E’ un campo insidioso, ha un pubblico caldo e non sarà facile”. Alla mezz’ora di gioco i nerazzurri sono in vantaggio grazie ad una rete di Matteo Darmian, ben innescato proprio da Ivan Perisic, ancora una volta tra i migliori in campo. Tra l’altro i primi minuti di gioco hanno visto una polemica relativa ad un gol annullato a Skriniar.