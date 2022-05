Juventus, Arrivabene sul futuro tiene i tifosi col fiato sospeso

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi bianconeri.

Non è stata una stagione facile per la Juventus. I bianconeri, infatti, non hanno mai lottato realmente per lo scudetto, sono usciti agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery ed hanno perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter. In casa bianconera, dopo aver detto addio a Chiellini e Dybala contro la Lazio, si sta pensando ora al calciomercato.

Nella prossima stagione, di fatto, ci saranno tantissimi cambiamenti tra le fila della Juventus, visto che anche Bernardeschi cambierà squadra a termine del campionato. E’ notizia di ieri, infatti, che il calciatore italiano non rinnoverà il suo contratto e che, quindi, lascerà la ‘Vecchia Signora’ da parametro zero.

La Juventus, ovviamente, si sta muovendo anche in entrata. Ci sono nomi importanti accostati al team bianconeri in queste ultime settimane: da Paul Pogba, passando a Di Maria, ad Ivan Perisic. Caratteristica comune di questi calciatori è quella che sono a scadenza con le loro rispettive squadre. Proprio sul futuro della ‘Vecchia Signora’ è intervenuto Arrivabene, spiazzando anche i propri tifosi.

Juventus, Arrivabene: “Vince è l’unica cosa che conta? Anche qualifacarsi alla Champions League è importante”

L’amministratore delegato della Juventus, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni al forum ‘Il Calcio che l’Italia si merita’, organizzato dal ‘Corriere dello Sport’: “Il nostro motto dice che vincere è l’unica cosa che conta? Certo, ma anche qualificarsi alla Champions League è molto importante”. Arrivabene con queste dichiarazioni sta facendo preoccupare i sostenitori della ‘Vecchia Signora’, perché si deduce che adesso per la società conta anche il piazzamento e non solo il successo finale.

Maurizio Arrivabene ha poi concluso il suo intervento: “L’anno prossimo se riusciremo ad arrivare ad undici dopo tutti gli addii di Dybala, Chiellini, Bernardeschi e forse Morata? La prossima stagione cercheremo di costruire qualcosa che ci darà la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo compiuto quest’anno. Ronaldo non ha portato risultati? Li ha portati ed ha portato anche una visibilità diversa al calcio italiano, ma questo è un discorso molto più ampio”.