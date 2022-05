Milan, manca solo l’ufficialità: ecco il regalo Scudetto di Maldini a Pioli

Dopo la vittoria del titolo il Milan è già con la testa alla prossima stagione. Maldini vuole realizzare una rosa di grande qualità.

Solo pochi giorni fa il Milan è tornato alla vittoria dello scudetto, raggiungendo cosi il diciannovesimo titolo della sua storia. La squadra di Stefano Pioli ha raggiunto un risultato per certi versi sorprendente, dato che, ad inizio stagione, partiva abbastanza dietro nelle griglie di partenza. I rossoneri hanno lottato fino all’ultimo ed hanno avuto la meglio sui ‘cugini’ dell’Inter, arrivata seconda a due punti di distanza.

Se quest’anno il Milan ha vinto da sorpresa, il prossimo sarà più complicato. La società rossonera dovrà confermarsi e lotterà per andare avanti anche in Champions League, competizione dove partirà in prima fascia. La dirigenza ed in particolare Paolo Maldini è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico e regalare una rosa all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Uno dei reparti che dovrà senza dubbio essere rinforzato è quello offensivo. In attesa di conoscere meglio la situazione contrattuale di Rafael Leao ed il futuro di Ante Rebic il Milan è ormai ad un passo dal centravanti, un ruolo dove i rossoneri devono sostituire Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ad ormai 40 anni ed oltre, non ha chiarito le sue intenzioni future, ma ha subito un’operazione che lo terrà fuori dai campi di gioco per diversi mesi.

Milan, è ormai fatta per Origi

Maldini non si è fatto trovare impreparato ed ha chiuso il primo colpo per l’attacco. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale e poi Divock Origi sarà un attaccante del Milan. Il giocatore belga non ha rinnovato il contratto in scadenza con i Reds ed è pronto per una nuova avventura. Il Milan non si è lasciato scappare quest’opportunità e nei prossimi giorni potrebbe esserci anche l’annuncio ufficiale.

Intanto il giocatore ha confermato il suo addio. Attraverso il proprio profilo Twitter Divock ha salutato il Liverpool ed i suoi tifosi: il giocatore ha scritto il seguente messaggio: “E’ stato un viaggio speciale”.