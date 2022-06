Calciomercato Milan, accordo per l’erede di Kessié: “Visite e firma”

Il Milan vuole vivere un calciomercato da protagonista: tra le prime mosse di Maldini, il sostituto di Franck Kessié destinato al Barcellona

Il Milan, in Italia, vuole essere assoluto protagonista del prossimo calciomercato. Già da queste prime battute i rossoneri appaiono assolutamente scatenati. Nelle prossime settimane Divock Origi diventerà un attaccante milanista. Il club passato in queste ore nelle mani di RedBird Capital non si ferma qui ed infatti è sulle tracce di Nicolò Zaniolo, con Maldini intenzionato ad inserire una contropartita tecnica per convincere i giallorossi.

Stefano Pioli però può fare i salti di gioia perché il club ha già individuato il successore di Franck Kessié. Anche questa volta, infatti, il club rossonero ha deciso di lasciar partire un suo calciatore a parametro zero, tirandosi indietro da aste al rialzo. L’ivoriano si trasferirà così al Barcellona. La trattativa per lo sbarco a Milano del nuovo ‘tuttocampista’ rossonero è ormai ai dettagli.

Milan, Renato Sanches sarà rossonero: a breve visite mediche e firma per il centrocampista portoghese

Già da alcuni mesi il Milan ha individuato in Renato Sanches il successore dell’ex Atalanta. Kessié si trasferirà al Barcellona con cui ha già siglato un accordo negli scorsi mesi, approfittando la prossimità della scadenza del suo contratto. L’affare diventerà ufficiale non appena i blaugrana risolveranno i problemi di bilancio.

‘La Repubblica’ svela però che è già tutto pronto per consegnare a Stefano Pioli il successore. Toccherà a Renato Sanches rilevare l’ivoriano. Il portoghese del Lilla, secondo la testata romana, dovrebbe “sostenere presto le visite mediche e poi mettere la firma sul contratto che lo legherà al Milan”.

Al Lilla, club con il quale i rossoneri hanno già chiuso gli affari per Maignan e Leao, andranno circa 20 milioni di euro. Il centrocampista classe 1997 è in scadenza a giugno 2023 per cui il Milan ha tutta l’intenzione di risolvere la situazione in tempi brevi anticipando le possibili concorrenti.

Nella stagione appena conclusa, il centrocampista nato a Lisbona ha disputato 32 incontri tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia firmando due reti. Il Lilla, dopo la vittoria del campionato nel torneo 2020-2021, quest’anno non è riuscito a ripetersi mancando pure la qualificazione alle coppe europee a causa del decimo posto maturato in Ligue 1.