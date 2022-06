Juve, è arrivata la decisione sul rinnovo di Fagioli: il piano di Allegri

Il rinnovo di Fagioli entrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni. L’entourage del giocatore incontrerà la Juventus per valutare il presente e il prossimo futuro dell’ormai ex centrocampista della Cremonese

I piani del futuro della Juventus partiranno anche dalla situazione legati ai giovani gioielli. Come confermato nei giorni scorsi, l’entourage di Fagioli incontrerà la dirigenza della Juventus per discutere in maniera imminente il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giungo 2023.

La Juve sarà pronta a blindare il suo gioiellino, offrendo un chiaro adeguamento contrattuale e un ruolo di prima fascia nella prossima rosa di Allegri. La sensazione è che Fagioli farà ritorno alla Juventus e resterà a Torino nel parco centrocampisti della prossima stagione.

Ruolo d’assoluto titolare? No, il piano di Allegri sarà quello di non responsabilizzare troppo Fagioli, lasciandolo libero di inserirsi senza pressioni in una realtà totalmente differente rispetto a quella della Cremonese. Il giovane centrocampista si alternerà con i titolari nella nuova stagione bianconera.

Rinnovo Fagioli, la Juventus blinderà il suo gioiellino

Nessun pericolo di addio o mancato rinnovo. La Juve incontrerà D’Amico (agente di Fagioli) e blinderà Fagioli in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. Non ci sarà nessuna cessione in prestito. La sensazione è che Allegri voglia puntare subito sul giocatore in maniera immediata.

Il ritorno di Fagioli alla Juventus coinciderà con alcune cessioni in mezzo al campo. Certi gli addii di Arthur e Ramsey. Attenzione al futuro di Rabiot e McKennie. Non è escluso che entrambi possano andar via per far cassa e fruttare alla Juventus un incasso complessivo da circa 45 milioni di euro. Sono attese novità. Intanto Fagioli è già pronto al grande salto.