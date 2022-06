Calciomercato Juventus, colpo in attacco: c’è l’annuncio sulla scelta

La Juventus si sta muovendo tanto in sede di calciomercato. I bianconeri, infatti hanno preso una scelta molto importante per l’attacco.

Dopo due quarti posto consecutivi, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’, di fatto, si sta adoperando per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League.

Il primissimo obiettivo dei bianconeri è Paul Pogba. Per il ritorno del francese, che ha lasciato il Manchester United da parametro zero, sotto l’ombra della Mole si attende solo l’ufficialità, che arriverà nei primi giorni di luglio per motivi di bilancio. La Juventus, inoltre, ha anche il compito di sostituire Chiellini, Bernardeschi e Paulo Dybala.

Per quanto riguarda la difesa, si sono fatti i nomi di Milenkovic e Igor della Fiorentina ma bisogna fare attenzione al futuro di de Ligt. L’olandese, infatti, è seguito dalle big europee, che potrebbero approfittare della fase di stallo tra il giocatore e la Juventus nella trattativa per il rinnovo del contratto. Ma in queste ore sono arrivate delle notizie molto importanti per la zona offensiva.

Calciomercato Juventus, la scelta dei bianconeri: non sarà esercitato il diritto di riscatto per Morata

Come riportato dal portale ‘Goal.com’, infatti, la Juventus non eserciterà il diritto di riscatto, che scadrà domani, per Morata di 35 milioni di euro. I bianconeri avevano scelto ormai da tempo di non esercitarla, visto la sostanziosa cifra. Questo non vuol dire che ci sarà un divorzio tra il centravanti spagnolo e la ‘Vecchia Signora’, che ha l’intenzione di trattare con l’Atletico Madrid sul presso per prendere il giocatore.

La Juventus, oltre ad Alvaro Morata, si sta muovendo molto per il proprio attacco. I bianconeri, infatti, stanno cercando sia un vice Vlahovic che un sostituto di Dybala. Per il primo ruolo si sono fatti vari nomi: da Simeone, passando per Arnautovic, a Luis Suarez (che è stato offerto al team piemontese dal suo agente). Mentre il calciatore individuato per sostituire la ‘Joya’ è un altro argentino, ovvero Angel Di Maria. Anche se per l’ex PSG ci sono alcuni ostacoli da superare.