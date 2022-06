Calciomercato Atalanta, big dal Liverpool: la richiesta di Klopp

Dopo aver riscattato Demiral, l’Atalanta sta pensando di prendere un giocatore del Liverpool che potrebbe diventare un big nerazzurro.

La stagione appena conclusa per l’Atalanta è stata un po’ particolare. I bergamaschi, infatti, da un lato sono stati autori di un’ottima campagna europea (eliminati dal Lipsia ai quarti di finale di Europa League), ma dall’altro hanno chiuso il campionato all’ottavo posto. A segnare il passo in Serie A sono state sicuramente le troppe sconfitte rimediate in casa.

Per la squadra di Gasperini è stata un’annata certamente particolare, viste le tante assenze prolungate: quelle di Ilicic e Zapata su tutte. Bisogna sottolineare anche che in questa stagione c’è stato il passaggio del club al fondo di investimento americano ‘Bain Capital’ di Stephen Pagliuca.

Chiuso il capitlo di questa stagione, l’Atalanta ripartirà sempre da Gasperini. I bergamaschi hanno anche realizzato il primo colpo di mercato, ovvero il riscatto di Demiral dalla Juventus per circa 22 milioni di euro. Dopo l’ufficialità del calciatore turco, la società nerazzurra sta cercando di compiere un grande acquisto.

Calciomercato Atalanta, i bergamaschi vogliono un big: si monitora Minamino del Liverpool

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Atalanta sta seguendo con molto interesse Takumi Minamino del Liverpool. Ma la trattativa per il giapponese non sarà facile, viste le richieste sia di Klopp che del giocatore: 20 milioni di euro al club inglese e 2,5 milioni di euro annui all’attaccante.

Nonostante queste cifre (quella dell’ingaggio del calciatore va oltre il tetto dei bergamaschi), i dirigenti nerazzurri possono comunque sfruttare l’intenzione di Minamino di giocare con più continuità. L’Atalanta per accaparrarsi le prestazioni del giocatore, che sarebbe un big tra gli uomini di Gasperini, dovrà battere una folta concorrenza: Leeds, Wolverhampton, Southampton e Monaco (piazza molto gradita all’attaccante).