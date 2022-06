Calciomercato, la Juventus puó cedere un bomber al Cagliari

Dopo essere retrocesso in Serie B, il Cagliari sta cercando di prendere un bomber della Juventus pe risalire subito in Serie A.

La Juventus vuole tornare ad essere la regina del nostro campionato, ma per farlo dovrà ridurre il gap con le squadre che le sono arrivate quest’anno. La dirigenza bianconera, infatti, si è subito messa all’opera per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra che possa tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto.

Il primo colpo dell’estate bianconera è il ritorno di Paul Pogba. Il francese, svincolatosi dal Manchester United, ha trovato da tempo l’intesa con la Juventus, ma per l’ufficializzazione del suo ingaggio si dovrà attendere i primi di luglio per motivi fiscali. Il campione del Mondo andrà a rinforzare il centrocampo, il quale è stato il reparto che ha deluso di più in queste ultime stagioni bianconere.

Dopo Paul Pogba, la Juventus sta cercando di prendere un altro parametro zero ‘illustre’, ovvero Angel Di Maria. In questo caso, però, ci sono alcune complicazioni perché l’argentino vuole un anno di contratto mentre la ‘Vecchia Signora’ gli offre un biennale. Ma i bianconeri hanno anche la necessità di vendere e dopo Demiral (riscattato dall’Atalanta) ci potrebbe essere a breve un’altra cessione.

Calciomercato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Cagliari e la Juventus per Brunori: i dettagli

Secondo quanto raccolto dal portale ‘cagliarinews24.com’, infatti, la Juventus nei prossimi giorni incontrerà il Cagliari per parlare di Matteo Brunori ( fresco di promozione in Serie B con il Palermo). L’attaccante, tornato dal prestito al club siciliano, è tra i primissimi obiettivi di Capozucca e Liverani per allestire un team che possa tornare già l’anno prossimo in Serie A.

Matteo Brunori farebbe sicuramente comodo al Cagliari, considerando che quest’anno con il Palermo è riuscito a segnare ben 29 gol in 47 partite stagionali. Nonostante che abbia disputato un campionato di Serie C, si ha la sensazione che il calciatore non possa essere turbato dal salto di categoria