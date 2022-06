Dybala al Milan, l’idea di Pellegatti fa sognare i tifosi

Carlo Pellegatti ha lanciato l’idea di soffiare Paulo Dybala all’Inter, facendo impazzire i tifosi del Milan.

Dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus, Paulo Dybala è diventato subito uno dei giocatori più appetiti in sede di calciomercato. Prendere l’argentino a parametro zero, infatti, sarebbe un grandissimo colpo per qualsiasi squadra. Tanti team, di fatto, si sono mossi per regalarsi nella propria squadra la ‘Joya’.

La squadra che è in pole position per accaparrarsi le prestazioni di Dybala almeno in questo momento, è sicuramente l’Inter. Marotta è da tempo che sta lavorando per portare in maglia nerazzurra il giocatore argentino. Le trattative con l’agente del calciatore sono ben avviate, ma non c’è stato ancora un accordo.

A confermarlo è stato lo stesso dirigente nerazzurro in alcune sue recentissime dichiarazioni: “E’ un nostro obiettivo, ma dobbiamo pensare anche alle questioni economiche. Ci siamo buttati a capofitto, se ce la faremo bene, altrimenti cercheremo altri giocatori”. Ma a rovinare i piani dell’Inter potrebbe esserci il Milan di Maldini e Massara.

Milan, l’idea di Carlo Pellegatti su Dybala: “Prenderlo sarebbe straordinario”

A lanciare questa idea è Carlo Pellegatti sul suo canale ‘YouTube’: “Considerando che l’affare Dybala-Inter è un po’ fermo, secondo quanto riportano i giornali. Cercare di prendere l’argentino proprio in questo momento, non tanto per soffiarlo ai nerazzurri, non dico che sarebbe come vincere un altro Scudetto – sarebbe una vera blasfemia – ma sarebbe comunque straordinario”.

L’intervento del giornalista, noto tifoso rossonero, poi continua: “Un eventuale acquisto di Dybala lo paragonerei a quando il Milan prese Roberto Donadoni, il primo urlo della gestione di Silvio Berlusconi. Pensiamo se Cardinale si presentasse come biglietto da visita con l’ingaggio dell’argentino: sarebbe eccezionale e non sto parlando solo dal punto di vista tecnico”.