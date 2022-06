Mourinho ha scelto il vice Abraham: no al ritorno di Dzeko

Simeone alla Roma come vice Abraham: potrebbe essere questa la novità di mercato della compagine giallorossa in vista delle prossime settimane. Il centravanti argentino piace a Mourinho e potrebbe lasciare il Verona nell’attuale sessione di calciomercato

La Roma continua la caccia al nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, i giallorossi diranno addio quasi sicuramente a Shomurodov e proveranno a puntare su un centravanti più fisico e con le caratteristiche da prima punta autentica.

Quasi impossibile arrivare a Dzeko. L’attaccante dell’Inter potrebbe lasciare i nerazzurri dopo l’arrivo di Lukaku, ma l’oneroso ingaggio dell’attaccante bosniaco avrebbe stoppato sul nascere il possibile ritorno nella Capitale. Occhio, però, alle possibili novità nelle prossime settimane. Giusto non escludere alcun tipo di scenario.

I capitolini, nel frattempo, avrebbe avanzato un timido sondaggio con il Verona per Simeone. L’attaccante argentino piace particolarmente a Mourinho, il quale lo avrebbe indicato come profilo ideale per il ruolo di vice Abraham. 15-20 milioni di euro la valutazione fatta dal Verona per il suo centravanti.

Simeone alla Roma, escluse le suggestioni Ronaldo e Marcelo

Il Cholito potrebbe scalare le gerarchie in chiave mercato e assicurarsi il ruolo di prescelto come vice Abraham. Roma e Verona potrebbe imbastire una trattativa sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per quel che riguarda le suggestioni Ronaldo e Marcelo, piovono fitte smentite sul possibile affondo giallorosso.

La Roma non tenterà l’assalto sul portoghese e sul terzino brasiliano: il mercato giallorosso farà leva su profili meno costosi, soprattutto a livello di ingaggi. Per quel che riguarda il piano cessioni, Veretout potrebbe dire addio dinanzi a un’offerta all’altezza. Sul francese resta vivo l’interesse del Milan.