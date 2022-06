Calciomercato Napoli, assalto a sorpresa: “Ha il piede di Maradona”

Il Napoli pensa al futuro e si lancia a sorpresa su un giocatore che è già stato paragonato a nomi illustri come Messi e il Pibe de Oro.

La Serie A 2022/2023 sta per entrare nel vivo: oggi è andato in scena il sorteggio del calendario per il prossimo campionato, mentre esattamente tra una settimana il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. L’occasione per molte big di provare a cambiare i rapporti di forza in vista di un torneo che dovrebbe regalare emozioni fino all’ultimo come lo scorso.

Tra le tante squadre pronte a operare sul mercato c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Che ha preso l’interessante Kvaratskhelia e riscattato Zambo Anguissa mentre continua a trattare un nuovo portiere e altri nomi molto importanti. Operazioni importanti, fondamentali per competere con le corazzate del nord e alimentare un sogno Scudetto che non può essere impossibile per una piazza tanto calda.

È necessario però anche guardare al futuro. Ed è in quest’ottica che i campani starebbero valutando l’acquisto di Simone Pafundi dell’Udinese. Classe 2006, 16 anni compiuti lo scorso 14 marzo e già paragonato da alcuni esperti del settore a mostri sacri come Lionel Messi e addirittura Diego Armando Maradona.

Napoli su Pafundi: chi è il baby gioiello dell’Udinese?

Originario di Monfalcone, già visto in Serie A nell’ultimo turno della scorsa stagione (22 minuti in Salernitana-Udinese 0-4) e successivamente presente allo stage della Nazionale organizzato da Roberto Mancini, Pafundi è un trequartista mancino con qualità tecniche elevatissime.

Andrea Carnevale, grande ex di Napoli e Udinese, lo ha addirittura paragonato all’ex compagno Diego Maradona. Sottolineando che oltre a possederne “il piedino” lo ricorda anche nella testa: “Appena gli arriva il pallone sa già cosa fare”. Daniele Adani, invece, grande conoscitore del calcio sudamericano, lo ha definito senza mezzi termini il futuro Messi italiano.

Paragoni importantissimi, che rischiano di risultare esagerati ma che certo la dicono lunga sulle qualità di Pafundi. Che il Napoli sembra voler puntare per regalare ai tifosi un altro idolo capace di infiammare il San Paolo. Secondo Il Mattino in edicola oggi gli azzurri avrebbero chiesto il giovane gioiello all’Udinese e attenderebbe risposta. Vedremo cosa succederà.