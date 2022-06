Calciomercato, due big spagnole su Mojica. Grande stagione per l’ex Atalanta

Non è passata inosservata la stagione del colombiano Mojica. Il difensore dell’Elche è molto richiesto dopo l’ultima buona annata.

Il terzino colombiano dell’Elche Johann Mojica è stato una delle migliori note liete dell’ultima Liga. L’ex Atalanta è stato tra i protagonisti dell’ultima stagione del club iberico ed ha dato un forte contributo alla salvezza. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club lo guardano con attenzione.

Mojica ha collezionato 33 presenze con due reti e cinque assist e garantendo una costante spinta offensiva alla sua squadra. Anche in Liga è già stato annunciato il calendario per la prossima stagione e diversi club guardano al calciomercato per rinforzarsi. Nello specifico Mojica è finito nel mirino di Atletico Madrid e Siviglia.

Con una media voto complessiva di 8.33 Mojica, come riporta Olocip, è uno dei migliori terzini dei cinque principali campionati europei. Il terzino sinistro è un ruolo complicato ed è difficile trovare un giocatore cosi decisivo come il colombiano, che ha generato ben 8 reti nell’ultimo campionato.

Le ultime di calciomercato su Mojica

Mojica ha una clausola rescissoria di soli 5.5 milioni di euro. Il giocatore piace molto a Monchi che vorrebbe portarlo a Siviglia. Qui potrebbe avere la possibilità di alternarsi nel ruolo con Acuna e dare un’importante spinta offensiva al club. Pilastro dell’Elche e della Nazionale, il giocatore ha davvero molto mercato.

Non solo fase offensiva con Mojica che ha dato un importante appoggio anche nella fase difensiva. Il colombiano ha infatti effettuato ben 234 recuperi, partecipando ed avendo un ruolo fondamentale in entrambe le fasi. Dalla Colombia invece assicurano che sarà l’Atletico Madrid il suo prossimo club e c’è ora davvero tanta curiosità sul futuro del giocatore.