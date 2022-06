Calciomercato Monza, non solo Sensi: colpo grosso del Napoli

Il neo promosso Monza è una delle squadre più attive sul mercato. Il club brianzolo è letteralmente scatenato con diversi colpi nel mirino.

Dopo un’annata straordinaria il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha raggiunto per la prima volta nella storia la promozione in Serie A. Il club brianzolo è letteralmente scatenato e l’ex dirigente del Milan vuole conquistare la salvezza senza particolari patemi.

Sistemata la difesa con gli arrivi di Carboni, Ranocchia e probabilmente Casale il Monza ora pensa a sistemare l’attacco. Il primo obiettivo della società lombarda era Andrea Pinamonti, ma il centravanti dell’Inter è sempre più vicino all’Atalanta. Un giro di attaccanti che vede Muriel in uscita, Pinamonti verso la Dea e tanti altri nomi. Dopo aver definito l’arrivo in prestito secco di Sensi il Monza valuta il bomber.

Nelle ultime ore attorno alla società di Berlusconi si era parlato addirittura di un clamoroso ritorno in Serie A di Mauro Icardi. L’ipotesi stuzzica il club neo promosso, ma sembra al momento una situazione molto complicata con l’argentino che percepisce quasi 10 milioni di euro di ingaggio.

Calciomercato Monza, ipotesi Petagna per l’attacco

Uno dei possibili papabili per l’attacco del Monza è il centravanti Andrea Petagna, bomber ‘di scorta’ del Napoli. Secondo quanto riporta Tuttomonza Adriano Galliani ha parlato con il Napoli riguardo il centravanti cresciuto nelle giovanili del Milan ma c’è un problema che ostacola la possibile evoluzione della trattativa.

Come sottolinea il portale il giocatore vorrebbe restare al club partenopeo nonostante la presenza di Osimhen ed il fatto che Andrea parta comunque come riserva. D’Altro canto il Napoli è al lavoro per il mercato in uscita e Petagna non è tra gli incedibili del club. La situazione in evoluzione con il futuro di Petagna che resta in bilico.