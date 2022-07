“Mezzo miliardo”, colpo di scena: Milan, l’ufficialità sorprende tutti

La notizia spiazza i tifosi del Milan. La clausola rescissoria sul contratto appena firmato è di ben mezzo miliardo di euro.

Una cifra record quella della clausola di rescissione. Ben mezzo miliardi di euro. Numeri che hanno letteralmente spiazzato non solo i tifosi del Milan, ma un po’ tutti gli appassionati di calcio.

Il contratto che Franck Kessie ha appena firmato con il Barcellona è di quelli importanti che probabilmente passano una sola volta in carriera. Il centrocampista svincolatosi dal Milan non aveva mai fatto mistero delle sue pretese economiche. Pretese che avevano incontrato il no dei rossoneri e di conseguenza avevano portato al non rinnovo e quindi alla svincolo a parametro zero.

Dopo che negli ultimi giorni era circolata qualche voce di troppo su presunti problemi economici dietro il ritardo, quest’oggi il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Milan. Un contratto da 6,5 netti a stagione fino al 2026, con appunto mega-clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Mezzo miliardo per chi vorrà strappare Kessie dal suo nuovo club senza sedersi al tavolo delle trattative.

Milan, Kessie ufficiale al Barcellona

Secondo SportMediaset a dare lo slancio definitivo alla trattativa e a far concludere l’accordo è stato anche l’ascrizione a bilancio di nuovi fondi in entrata. Infatti il presidente Laporta ha appena concluso un accordo da 200 milioni per la vendita di parte dei diritti TV. Probabile quindi che l’ottenimento di questi nuovi fondi abbia permesso al Barcellona, la cui situazione economica non è certo rosea, di poter tesserare Kessie.

Ciò che è certo è che domani in mattinata ci sarà la presentazione ufficiale e le domande di rito. Presentazione del nuovo acquisto e poi l’avventura di Franck Kessie con la nuova maglia blaugrana potrà cominciare.