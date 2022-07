Calciomercato Roma, il colpo dal Real può arrivare la prossima settimana

La Roma continua ad essere protagonista in sede di calciomercato, visto che sta cercando di prendere un ex del Real.

Dopo il grandissimo successo della Conference League, la Roma di Josè Mourinho si appresta a cominciare la nuova stagione. I giallorossi, infatti, si raduneranno domani a Trigoria per sostenere le visite mediche di rito. La squadra rimarrà una settimana nella Capitale per poi volare alla volta del Portogallo per continuare la preparazione.

Il tecnico portoghese, intanto, è tornato nella Capitale ed è pronto questa nuova stagione che sarà fondamentale per il club capitolino. La Roma, infatti, tenterà di fare di tutto per tornare a disputare un’edizione della Champions League, ma per farlo deve sicuramente rinforzarsi.

Mourinho, di fatto, ha più volte ribadito la necessità di prendere nuovi calciatori per cercare di ridurre il gap con le prime quattro. La società non è stata a guardare, visto che ha già preso tre giocatori: Matic, Celik e Mile Svilar. Ma oltre a questi giocatori, i Friedkin e Tiago Pinto stanno cercando anche di compiere un grande colpo di mercato.

Calciomercato Roma, giallorossi in pole position per Isco: l’ex Real può arrivare la settimana prossima

Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, la Roma è vicinissima a raggiungere l’accordo con Isco. Il calciatore spagnolo, svincolatosi dal Real Madrid, sarebbe pronto a dire sì al club capitolino grazie anche il legame con José Mourinho, con cui ha in comune lo stesso procuratore: Jorge Mendes.

Isco, sempre come scritto dal quotidiano sportivo iberico, è seguito anche dai due team di Siviglia che, però, non riescono ad arrivare alle sue pretese economiche. Chi non ha problemi è il ricchissimo Newcastle, ma la Roma resta comunque in pole position per acquisire le prestazioni del giocatore. Tantoché la chiusura dell’affare potrebbe arrivare già la prossima settimana.