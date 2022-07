Calciomercato Juventus, scippo alla Roma: Agnelli sborsa 50 milioni

La Juventus accelera sul mercato: Pogba e Di Maria sono in arrivo, alla Roma offerti 50 milioni per il top player. Allegri può sorridere.

Paul Pogba e Angel Di Maria, salvo sorprese, sono ormai in dirittura di arrivo. Il francese e l’argentino, presi a parametro zero, arriveranno a Torino entro la fine della settimana per svolgere le visite mediche di rito ed aggregarsi poi al ritiro (al via oggi). Un doppio colpo importante per la Juventus che, in questi giorni, sta continuando a battere anche altre strade: una di queste, in particolare, porta ad un elemento della Roma.

Si tratta di Nicolò Zaniolo, il cui rapporto con i giallorossi appare logoro. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è finita, ormai da tempo, su un binario morto ed il giocatore in più di un’occasione ha fatto capire di voler mettersi alla prova in altri contesti. Il Milan, nelle scorse settimane, aveva fatto un sondaggio ma in seguito i contatti si sono arenati visto che ai rossoneri interessano altri profili (Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech).

Sull’esterno, autore di 8 gol e 9 assist nell’ultima stagione, ci sono anche diverse squadre della Premier League come ad esempio il Tottenham ma la sua intenzione è quella di restare in Italia. Ecco perché i bianconeri, al momento, risultano essere in pole position. L’offerta da presentare ai capitolini è pronta, ora si attende soltanto di sapere quale sarà la risposta del direttore generale Tiago Pinto.

Juventus, avanti tutta per Zaniolo: svelata l’offerta bianconera

La Juventus, stando a quanto rivelato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha messo sul piatto 50 milioni in totale di cui 10 subito per il prestito oneroso e 40 legati all’obbligo di riscatto. Tutto fatto, invece, con Zaniolo al quale è stato proposto un ingaggio da top player: 4 all’anno netti fino al 2026. Una cifra di molto superiore rispetto a quella attualmente percepita dal diretto interessato (2.2).

I contatti, come detto, sono destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta. Per la Roma, specie alla luce degli ultimi sviluppi, il giocatore non è incedibile ma non sono previste svendite. Partirà soltanto in presenza di un accordo economico ritenuto soddisfacente. La Juventus, dal canto suo, proseguirà nel suo pressing. Allegri ha diversi motivi per sorridere.