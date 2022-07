Calciomercato Milan, il colpo è servito: l’ufficialità fa esultare tutti

Il Milan campione d’Italia piazza il primo vero colpo del suo calciomercato estivo e lo annuncia con un comunicato sul suo sito ufficiale.

Fin dal momento in cui è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022/2023 tifosi e addetti ai lavori si sono lanciati sui pronostici per la prossima stagione. Chi vincerà lo Scudetto? Tra un’Inter che ha già inserito forze fresche in organico e una Juventus che oltre a Pogba e Di Maria insegue anche Zaniolo della Roma, il Milan campione in carica sembra ancora una volta partire dalle retrovie. O comunque non godere del rispetto che merita chi ha vinto.

Invece, dopo una stagione conclusa con la vittoria più dolce e inattesa, il Diavolo è pronto a confermarsi al vertice in Italia e vuole ben figurare anche in Europa. La nuova proprietà Redbird vuole proseguire infatti sul solco tracciato negli ultimi anni da Elliott, e si è affidata al duo che ha portato lo Scudetto, Paolo Maldini e Frederic Massara, per tentare il bis.

Non sarà semplice, ma certo i tifosi rossoneri possono fidarsi dei loro uomini di mercato. Che proprio pochi minuti fa hanno ufficializzato un colpo che era nell’aria da tempo e che fornirà a Stefano Pioli un’importantissima arma in più in attacco. Parliamo di Divock Origi, che è stato annunciato come giocatore del Milan al 100% sul sito ufficiale del club.

Milan, Origi adesso è ufficialmente rossonero

Dopo Adli e Florenzi, che però era già in rosa, il 27enne attaccante belga è il primo vero colpo di questo mercato estivo rossonero. Belga di origini keniote, nato a Ostenda 27 anni fa e cresciuto nel Genk prima di esplodere in Francia nel Lille, Origi porta al Milan atletismo, capacità di adattarsi, potenziale ancora inespresso ed esperienza internazionale.

Non è mai riuscito a imporsi al Liverpool, che lo aveva acquistato per 10 milioni di euro addirittura nel 2014 a soli 19 anni. Ma parliamo comunque di un attaccante che in Italia arriva con tutte le qualità necessarie per trovare la definitiva consacrazione. Le qualità del resto sono note: velocità, potenza, capacità di agire come punta centrale o esterna. Con i Reds (176 presenze e 41 gol in 6 stagioni) è stato comunque decisivo in Champions League. È stato lui infatti a firmare due reti nella clamorosa rimonta in semifinale nel 2019 ai danni del Barcellona.

32 presenze e 3 gol con la maglia del Belgio, Origi arriva per lasciare il segno. Nel comunicato ufficiale del Milan viene specificata anche la durata dell’accordo, che scadrà il 30 giugno 2026.