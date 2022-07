Calciomercato Atalanta, salti di gioia per Gasperini: il colpo è ufficiale

C’è una buona notizia per Gian Piero Gasperini, visto che l’Atalanta ha chiuso un colpo in sede di mercato.

L’ultima stagione per l’Atalanta di Gasperini è stata un po’ particolare. I nerazzurri, infatti, da un lato sono arrivati fino ai quarti di finale di Europa League (dove sono stati eliminati dal Lipsia), ma dall’altro non sono riusciti a qualificarsi per le coppe europee perché hanno terminato il campionato all’ottavo.

A far pagare dazio agli uomini di Gian Piero Gasperini è stato sicuramente il percorso casalingo, visto che tra le mura amiche hanno collezionato 20 punti appena. C’è anche da dire che l’Atalanta ha dovuto fare a meno per lungo tempo di due calciatori fondamentali che fanno la differenza, ovvero Josip Ilicic e Duvan Zapata.

La mancata qualificazione alle coppe europee può essere anche convertita dall’Atalanta in una nota lieta, visto che l’anno prossimo dovrà impegnarsi solo sul campionato. La società bergamasca, nonostante il mancato doppio impegno, è consapevole di dover rinforzare il gruppo di Gasperini, tantoché ha già preso un calciatore.

Calciomercato Atalanta, la squadra di Gasperini ha preso Ederson: è ufficiale

Come comunicato dalla stessa Salernitana su ‘Twitter’, infatti, è ufficiale l’acquisto di Ederson da parte del team nerazzurro. Ecco la nota del club campano: “La società comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo di Ederson. La Salernitana ringrazia il calciatore brasialiano per la dedizione dimostrata in questi mesi e per aver contribuito alla salvezza”.

Ederson, infatti, è stato uno dei perni della squadra di Davide Nicola che ha centrato una salvezza miracolosa all’ultima giornata di campionato. L’Atalanta per acquisire le prestazioni del brasiliano ha dovuto elargire ai granata circa 14 milioni di euro più l’intero cartellino di Matteo Lovato.