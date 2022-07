“Offerta irrinunciabile”: Napoli, Giuntoli chiarisce il futuro della stella azzurra

Il calciomercato del Napoli vive momenti molto importanti ed il futuro di alcuni giocatori della squadra resta un vero rebus.

Primo giorno di ritiro per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra, arrivata da poco a Dimaro, vivrà il primo ritiro senza giocatori importanti del calibro di Ospina e dell’ex capitano Lorenzo Insigne. Oltre a ciò il club partenopeo ha ancora tanti rebus da sciogliere con giocatori fondamentali del club con il futuro ancora in bilico.

Tra questi ci sono sicuramente Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, giocatori che hanno fatto la storia recente del Napoli. Il difensore ha solo un anno di contratto e piace a tutta Europa mentre il folletto belga è attualmente svincolato, ma non è impossibile un suo clamoroso ritorno in azzurro.

A margine del primo giorno di ritiro a Dimaro il tecnico azzurro Luciano Spalletti ed il ds del club Cristiano Giuntoli hanno trattato di questi e tanti temi e hanno risposto a importante domande sul mercato azzurro.

Napoli, da Koulibaly a Mertens fino al sogno ‘impossibile’ Dybala

Il direttore sportivo azzurro ha parlato del futuro del centrale difensivo azzurro ed ha commentato: “Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il giocatore e De Laurentiis ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile. Sei milioni di euro per cinque anni più un futuro come dirigente del club perchè il ragazzo lo merita. E’ una proposta da 60 milioni di euro lordi”.

Il dirigente ha poi parlato dell’opzione Mertens e dell’ipotesi di questi ultimi giorni relativa a Paulo Dybala: “Dries ha un grande rapporto con il presidente che gli ha proposto 2,5 milioni di euro annui netti. La situazione è chiara a tutti. Dybala? Non ci abbiamo mai parlato e non ci pensiamo, lui sta parlando con altri club e lo riteniamo fuori portata”.