“Siamo a buon punto”: calciomercato Juventus, l’annuncio fa tremare i tifosi

La Juventus resta vigile sul mercato ed in queste ore valuta la cessione di un suo top player: l’offerta decisiva è all’orizzonte.

Le priorità sono state risolte. La Juventus, in questi giorni, ha fornito a Massimiliano Allegri il sostituto di Paulo Dybala (ovvero Angel Di Maria) e un innesto di qualità a centrocampo (Paul Pogba). Ora i riflettori sono puntati su Nicolò Zaniolo tuttavia l’operazione tesa a portarlo a Torino rischia di essere lunga, alla luce del divario esistente tra richiesta ed offerta. Possibile che subisca un’improvvisa accelerazione soltanto in caso di cessione di Matthijs De Ligt.

L’olandese è finito nel mirino del Bayern Monaco, intenzionato a mettere sul piatto circa 60 milioni più bonus. Troppo poco per i bianconeri, che dalla cessione dell’ex Ajax ne vorrebbero incamerare almeno 80. I primi incontri andati in scena tra le parti si sono rivelati interlocutori e a breve i bavaresi torneranno alla carica, al fine di chiudere la trattativa a stretto giro di posta.

La Juventus, dal canto suo, riflette sul da farsi: la cessione di De Ligt, infatti, consentirebbe al club di ottenere risorse fresche da reinvestire subito e concretizzare ulteriori colpi in entrata. Al tempo stesso, però, priverebbe la formazione di una delle sue colonne portanti. Tutto, quindi, dipenderà dalla prossima proposta che il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic metterà sul piatto.

Juventus, De Ligt verso il Bayern Monaco: le parole di Salihamidzic

Il dirigente biancorosso, nel corso di un’intervista concessa alla ‘Bild’, si è mostrato piuttosto ottimista in merito alla possibilità di acquistare il calciatore. “Con la Juventus ho un buon rapporto, per me era importante sedermi a parlare con Cherubini e Nedved. Abbiamo avuto un paio di colloqui, ora bisogna avere pazienza e vedere cosa succede. Credo che al momento siamo in una buona posizione per De Ligt”.

I bianconeri, in attesa del nuovo meeting, hanno iniziato a muoversi con l’obiettivo di individuare l’eventuale sostituto dell’olandese. Sfumato Kalidou Koulibaly (trasferitosi al Chelsea), ora i riflettori sono stati puntati su Pau Torres valutato dal Villarreal almeno 50 milioni e Gleison Bremer del Torino. Sempre in piedi, infine, l’opzione Gabriel Magalhães dell’Arsenal. Fuori o dentro: le prossime saranno ore decisive per De Ligt.