Juventus, ufficialità a sorpresa: tifosi presi in contropiede sul colpaccio

Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria, in serata è arrivata un’ufficialità a sorpresa per i tifosi della Juventus.

Con gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria, la Juventus ha certificato il cambiamento della propria strategia. La ‘Vecchia Signora’, infatti, non sta cercando più di prendere giovani calciatori con grandi prospettive, ma campioni già affermati che possano far fare subito il salto di qualità alla squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La Juventus, ovviamente, non vuole fermarsi a questi due calciatori, visto che innanzitutto sta cercando di prendere un vice Vlahovic. I nomi sulla lista sono tanti, ma quelli più ‘caldi’ sono sicuramente quelli di Arnautovic ed Alvaro Morata, tornato per il momento all’Atletico Madrid.

La ‘Vecchia Signora’ è al lavoro anche per portare dei volti nuovi in difesa, visto l’addio di Giorgio Chiellini e quello probabile di Matthijs de Ligt, ed il calciatore che potrebbe rinforzare il reparto difensivo di Allegri è Pau Torres del Villarreal. La Juventus, dopo Di Maria, sta cercando di prendere anche un altro giocatore per la propria trequarti e bisogna registrare delle novità proprio su un obiettivo.

Juventus, arriva l’ufficialità che può cambiare tutto: la Roma ha consegnato la fascia da capitano a Zaniolo

A Nicolò Zaniolo, infatti, è stata consegnata la fascia da capitano al momento del suo ingresso in campo nel corso dell’amichevole contro il Portimonense. Questa investitura potrebbe rappresentare una svolta sul mercato per il calciatore seguito fortemente proprio dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il calciatore italiano ha segnato anche il secondo gol nel 2-0 definitivo a favore del team guidato da José Mourinho, mentre la prima rete giallorossa è stata siglata da Tripi. La fascia da capitano, quindi, potrebbe aprire ad una possibile permanenza nella Roma di Nicolò Zaniolo.