Napoli, Giuntoli insiste e rilancia: stavolta l’affare si può chiudere

Il Napoli e Giuntoli non si arrendono e pensano a come poter chiudere l’affare in vista della prossima stagione: le ultime.

Il Napoli si prepara a Dimaro con Luciano Spalletti per la prossima stagione di Serie A e pensa a come potersi rafforzarsi in ottica mercato. A questo proposito, l’intenzione di Giuntoli e della società tutta appare chiara: l’affare adesso si può chiudere, c’è ottimismo.

Il Napoli ha messo nel proprio mirino ormai da tempo un giocatore in particolare. Si tratta di Gerard Deulofeu, giocatore che ha fatto molto bene nella scorsa stagione tra le file dell’Udinese.

Lo spagnolo è un obiettivo che Giuntoli sta, quindi, seguendo da diverso tempo. Con l’intenzione di arrivare a trovare un compromesso con il suo attuale club di appartenenza per un’eventuale chiusura della trattativa. Nuovi contatti sarebbero perciò ora in corso: l’affare può essere chiuso, il Napoli ci crede.

Calciomercato Napoli, ripresi i contatti con l’Udinese per Deulofeu: ora c’è fiducia, l’affare può essere chiuso a breve

Novità in vista per l’attaccante cresciuto tra le file del Barcellona, passato per la Premier League e approdato all’Udinese nel 2020. La scorsa stagione è stata decisamente il punto di passaggio per la consacrazione di Gerard Deulofeu in Serie A. L’attaccante ha disputato un’ottima annata, attirando su di sé l’attenzione del mercato. Specialmente quella del Napoli.

Secondo ‘TuttoUdinese.it’, infatti, sarebbero ripresi i dialoghi tra appunto il Napoli e l’Udinese proprio per Deulofeu. Il club azzurro ha offerto questa volta per lui 16 milioni di euro più bonus, senza inserire nessuna contropartita. Una cifra che, dal canto suo, l’Udinese avrebbe stavolta accettato di buon grado.

Ora Giuntoli è pronto a chiudere l’affare, nonostante l’incertezza legata al futuro tanto di Politano quanto di Ounas in quella stessa zona di campo. Stavolta, in ogni caso, c’è maggiore ottimismo rispetto agli scorsi contatti che ci sono stati tra le parti.