Calciomercato Inter, Marotta piazza l’esubero: duello in Serie A

Dopo alcune cessioni che non hanno portato né Dybala né Bremer, l’Inter è pronta a ‘piazzare’ un giocatore in sede di calciomercato.

L’Inter è sicuramente tra le protagoniste di questi primi due mesi di calciomercato. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, sono riusciti già a compiere ben 5 colpi: da Onana (preso l’anno scorso) e Mkhitaryan, passando per Bellanova ed Asllani, al ritorno in prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku.

L’arrivo del belga è stato sicuramente il colpo più importante della ‘Beneamata’ sia per la modalità della cessione a titolo temporaneo che per l’importanza tecnica di Romelu Lukaku. Il calciatore, di fatto, è stato l’uomo simbolo dello Scudetto del 2021 con Antonio Conte alla guida del team meneghino.

Tuttavia dopo questi colpi, il mercato dell’Inter si è arenato. I nerazzurri, infatti, non sono riusciti a prendere né Dybala né Bremer per colpa di alcune mancate cessioni: due tra Sanchez, Correa e Dzeko per l’ingaggio della ‘Joya’ e quella di Skriniar al PSG per quanto riguarda l’acquisto del centrale brasiliano. Marotta, di fatto, è obbligato a sfoltire la rosa e ci sono delle importanti novità proprio su questo fronte di mercato.

Calciomercato Inter, Sassuolo ed Atalanta su Pinamonti

Come scritto su ‘Twitter’ da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Sassuolo sta puntando su Andrea Pinamonti. Il club emiliano, infatti, ha venduto Gianluca Scamacca al West Ham per 36 milioni di euro più 6 bonus ed il 10% sulla futura rivendita ed ora è alla ricerca di una nuova punta centrale per l’attacco di Dionisi.

Il Sassuolo, però, per Andrea Pinamonti deve battere la concorrenza dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, di fatto, hanno messo gli occhi sull’attaccante italiano dopo la sua grandissima stagione con l’Empoli di Andreazzoli, in cui è riuscito a segnare ben 13 reti nelle 36 gare disputate con la maglia del team toscano.