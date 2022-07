Arthur al Valencia, ma non solo: tris di cessioni per la Juve

Arthur al Valencia: trattativa nel vivo e forte interesse spagnolo per il centrocampista bianconera. La Juventus sembrerebbe essere pronta ad aprire concretamente alla cessione in prestito con diritto di riscatto in favore della squadra allenata da Gattuso

Dopo il doppio colpo Pogba-Di Maria, la Juventus è pronta a cambiare marcia anche sul fronte cessioni. Come evidenziato da “Sky Sport”, il Valencia sarebbe pronto ad affondare il colpo su Arthur, ormai sulla lista dei partenti della Juventus e pronto ad aprire al suo trasferimento in Spagna.

Un affare che potrebbe decollare in maniera imminente sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore del club spagnolo. Gattuso avrebbe già dato il suo ok alla trattativa. Arthur potrebbe sposare il nuovo progetto del Valencia, ma per ricoprire il ruolo di mezz’ala e non più quello di regista come accaduto alla Juventus.

Non solo Arthur. La Juventus lavora freneticamente anche per la definita fumata bianca sulla risoluzione del contratto di Ramsey. Parti sempre più vicine e operazione pronta a essere ufficializzata nel corso delle prossime settimane, prima dell’inizio del campionato.

Arthur al Valencia, la Juventus apre alla tripla cessione

La Juventus potrebbe concretizzare un tris di cessioni per cercare di liberare spazio per l’arrivo di Paredes, obiettivo numero uno per la regia del centrocampo bianconero. Allegri avrebbe puntato l’indice sul centrocampista del PSG ex Roma.

La cessione di Arthur al Valencia, unita alla rescissione contrattuale di Ramsey, potrebbe essere accompagnata anche al clamoroso sacrificio di Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe far ritorno al PSG. La Juventus lo valuta circa 12-15 milioni di euro. Il suo addio potrebbe concretizzarsi nella parte finale del mercato.